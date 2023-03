Ciclismo | E3 Saxo Bank Classic | analisi dei favoriti

(Di giovedì 23 marzo 2023) La stagione del pavè entra nel vivo con laa di Harelbeke, chiamata E3per motivi di sponsorizzazione, storica corsa fiamminga che anticipa di 2 giorni la Gand-Wevelgem e di 9 il Giro delle Fiandre. Venerdì 24 marzo va in scena l’edizione numero 65 della corsa che inizia e si conclude ad Harelbeke, dopo un percorso di 204.1 chilometri tra i muri e il pavè delle strade fiamminghe. Per gli specialisti del pavè è la prima occasione per testare la loro occasione in vista dellehe monumento dei prossimi weekend, ovvero Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix. IL PERCORSO Nell’unica prova stagionale corsa in queste zone, la Omloop Het Nieuwsblad, disputatasi un mese fa, vinse nettamente Dylan Van Baarle, che anticipò il gruppo dei migliori dove erano presenti fra gli altri Thomas ...

Venerdì 24 marzo è il giorno della E3 Saxo Bank Classic 2023 , corsa belga che rappresenta uno dei principali appuntamenti sul pavé in preparazione alle Monumento delle pietre. A dieci giorni dal Giro delle Fiandre, i corridori dovranno ...

Per i bookmakers sono sempre loro tre a giocarsi la vittoria finale. Mathieu Van Der Poel, fresco vincitore della Milano-Sanremo può sembrerebbe quello più in forma. Wout Van Aert ha vinto l’edizione ...Venerdì 24 marzo è il giorno della E3 Saxo Classic 2023, corsa belga che rappresenta uno dei principali appuntamenti sul pavé in preparazione alle Monumento delle pietre. A dieci giorni dal Giro delle ...