Chi sono gli Extraliscio: nomi, età, canzoni famose e biografia

Gli Extraliscio sono un gruppo di cantanti e musicisti e a quanto pare sono molto noti in Italia. Per quanto riguarda poi i loro componenti, si tratta di Mirco Mariani, poi Moreno il biondo, poi Mauro Ferrara. L'età del primo si aggira intorno alla cinquantina d'anni, quella del secondo intorno ai 60 anni e Ferrara avrebbe poco più di 70 anni circa. Va detto anche che i vari componenti del gruppo sono anche molto seguiti sui social. 

Extraliscio, chi sono

Extraliscio è il nome di un gruppo che nel 2021 si è esibito anche a Sanremo e sembra anche che per quell'occasione avevano dichiarato in un'intervista che secondo loro non erano pronti per esibirsi a un Festival del genere, ma sembra che poi la loro manager li avrebbe chiamati per partecipare.

