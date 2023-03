Centri per l’impiego senza personale Un siluro al Reddito di Cittadinanza

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 23 marzo 2023) Dalle destre il refrain suldiè sempre stato quello di un “metadone di Stato” che ha funzionato male per via del clamoroso flop delle politiche attive del lavoro. Quello che Giorgia Meloni & Co. non dicono è cosa non ha funzionato. Proprio quello che sta provando a capire il Movimento 5 Stelle che ieri ha portato in Commissione lavoro un’interrogazione all’Esecutivo, rappresentato in Aula dal sottosegretario Claudio Durigon (nella foto), per fare chiarezza una volta per tutte. Il Governo ammette i ritardi nell’attuazione del Piano straordinario di potenziamento deiperinserito nella legge istitutiva deldiA rivelare l’esito di questa interlocuzione è stato il capogruppo M5S in commissione Lavoro alla Camera, Davide ...