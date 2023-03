Casandrino | donna muore in un incidente stradale | coinvolti 5 veicoli

(Di giovedì 23 marzo 2023) Cinquesono rimastinell’verificatosi nella notte all’altezza di, in provincia di Napoli, in cui ha perso la vita unadi 54 anni. Unadi 54 anni è morta in unverificatosi nella notte lungo la strada provinciale 500, ramo A, all’altezza di, in provincia di

Si chiamava Anna Maria Di Marino, era di Giugliano e aveva 68 anni la donna morta la scorsa notte a Casandrino in un incidente stradale. L'incidente si è verificato lungo la Sp500 (ramo A), altezza ...Lo schianto, che ha coinvolto cinque veicoli, è avvenuto sull'asse perimetrale Melito-Scampia, nel tratto della strada provinciale 500 all'altezza del comune di Casandrino. A perdere la vita è stata ...