Antonella Clerici senza freni racconta tradimenti e dolori: “Ero prosciugata” (Di giovedì 23 marzo 2023) Personaggi tv. Antonella Clerici sembra finalmente aver trovato oggi la serenità: a renderla felice sono la figlia Maelle e il compagno Vittorio Garrone, con cui convive da tempo. La conduttrice di Rai 1 che, soprattutto durante la pandemia, ha riscoperto il valore delle piccole cose, ha parlato molto della sua vita privata in un’intervista inclusa nell’ultimo numero del settimanale Oggi. La regina dei fornelli ha confessato anche la ragione per cui si era allontanata dalla tv nel 2018. leggi anche: “Viva Rai2”, Fiorello senza freni: la battuta in diretta Tv su Antonella Clerici leggi anche: “È sempre mezzogiorno”, il ricordo commosso di Antonella Clerici in diretta Tv Antonella Clerici ha rotto il ... Leggi su tvzap (Di giovedì 23 marzo 2023) Personaggi tv.sembra finalmente aver trovato oggi la serenità: a renderla felice sono la figlia Maelle e il compagno Vittorio Garrone, con cui convive da tempo. La conduttrice di Rai 1 che, soprattutto durante la pandemia, ha riscoperto il valore delle piccole cose, ha parlato molto della sua vita privata in un’intervista inclusa nell’ultimo numero del settimanale Oggi. La regina dei fornelli ha confessato anche la ragione per cui si era allontanata dalla tv nel 2018. leggi anche: “Viva Rai2”, Fiorello: la battuta in diretta Tv suleggi anche: “È sempre mezzogiorno”, il ricordo commosso diin diretta Tvha rotto il ...

