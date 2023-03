Alex Belli e Delia Duran ricorrono alla fecondazione assistita | “Abbiamo iniziato il percorso di preparazione”

(Di giovedì 23 marzo 2023)ultime notizie, i due ex concorrenti del Grande Fratello VIP continuano a far parlare di loro. La coppia sta provando da diverso tempo ad avere dei figli, ma sembra che stiano incontrando molte difficoltà. Il bambino tanto desiderato non è mai arrivato e sembra che il problema sia più grave ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Jessica4stanca : @nevrotika Pari Alex belli sia - frecciarossa979 : @Carla700000 @lareginaderoma Perché l’edizione dell’anno scorso era più bella?? Il teatrino di Alex belli era meglio?? - Robyebasta18 : RT @Rosanna52702609: Onestini mi sta sul cazzo a partire dal timbro di voce: ohhh non sei Alex belli #oriele #gfvip - Rosanna52702609 : Onestini mi sta sul cazzo a partire dal timbro di voce: ohhh non sei Alex belli #oriele #gfvip - jessiccuccia37 : @JessySelassie i jeru che sono visionari grazie ad Alex Belli Giacomo e Manila e anche gossipari devono prend… -

Ancora ostacoli nella vita privata die Delia Duran. Dopo l'avventura al Grande Fratello Vip la coppia ha iniziato a darsi da fare per avere un bambino ma non è mai arrivato. Un anno di tentativi, tutti andati male. In un'...... 'Fanno i nostri nomi per qualsiasi programma...' Ilary Blasi pronta per la prossima edizione del reality: perchè nel cast non ci sarà la coppia, dopo aver smentito che parteciperà alla ...Gli è servito veramente Al di là del fascino di mettere insieme due campioni cosìe corretti,... Equilibrio che s'è riproposto fra Lleyton Hewitt eDe Minaur , che tanto si somigliano come ...

Alex Belli addolorato, la confessione su Delia: le cose non stanno andando bene Lineadiretta24

Alex Belli e Delia Duran ultime notizie, i due ex concorrenti del Grande Fratello VIP continuano a far parlare di loro. La coppia sta provando da diverso tempo ad avere dei figli, ma sembra che stiano ...Seppur siano stati annunciati da portali e siti autorevoli molti dei concorrenti che faranno parte del cast, sicuramente non ci saranno Alex Belli e Delia Duran. Ilary Blasi, niente da fare per Alex ...