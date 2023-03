TORNA LA TRUFFA DEL VOUCHER AMAZON : ho provato a contattarti senza successo per un Voucher Amazon da 1000€ e un Samsung Galaxy S21 (Di mercoledì 22 marzo 2023) FINTA EMAIL : ho provato a contattarti senza successo per un Voucher Amazon da 1000€ e un Samsung Galaxy S21Attenzione all’ennesima TRUFFA per email che vi dice di essere appena stato selezionato tra gli iscritti ad una Newsletter per vincere un Voucher Amazon da 1000€, un Samsung Galaxy S21 Ultra 5G e un Galaxy Watch. Mail che sembra provenire da Google.com Cestinare il messaggio e non fare click su nessun link! Ecco il testo della frode : ——————– Ciao info, Congratulazioni! Oggi è il tuo giorno fortunato. Sei appena stato selezionato tra gli iscritti ... Leggi su analisideirischinformatici (Di mercoledì 22 marzo 2023) FINTA EMAIL : hoper undae unS21Attenzione all’ennesimaper email che vi dice di essere appena stato selezionato tra gli iscritti ad una Newsletter per vincere unda, unS21 Ultra 5G e unWatch. Mail che sembra provenire da Google.com Cestinare il messaggio e non fare click su nessun link! Ecco il testo della frode : ——————– Ciao info, Congratulazioni! Oggi è il tuo giorno fortunato. Sei appena stato selezionato tra gli iscritti ...

