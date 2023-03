Stasera in tv Ambra Angiolini guida le rapinatrici della commedia “Brave ragazze” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Silvia D’Amico e Serena Rossi: le quattro “Brave ragazze” del film di Michela Andreozzi, Brave ragazze, Stasera in tv su Rai 1 (foto ufficio stampa). Bigodini e pistole. Queste le “armi” (più o meno) utilizzate dalle quattro Brave ragazze per cambiare il corso delle loro vite. Arriva Stasera in tv su Rai 1 alle 21.25 la commedia d’azione firmata da Michela Andreozzi, Che dirige un cast quasi solo femminile. Perché le protagoniste di questa avventura sono Ambra Angiolini, Serena Rossi, Ilenia Pastorelli e Silvia D’Amico. Con un’eccezione… eccezionale: Luca Argentero. La trama di “Brave ragazze” Siamo a Gaeta nel 1981: Anna, Maria, Chicca e Caterina sono quattro donne disoccupate e frustrate nelle loro aspirazioni. Vogliono a tutti ... Leggi su amica (Di mercoledì 22 marzo 2023), Ilenia Pastorelli, Silvia D’Amico e Serena Rossi: le quattro “Brave ragazze” del film di Michela Andreozzi, Brave ragazze,in tv su Rai 1 (foto ufficio stampa). Bigodini e pistole. Queste le “armi” (più o meno) utilizzate dalle quattro Brave ragazze per cambiare il corso delle loro vite. Arrivain tv su Rai 1 alle 21.25 lad’azione firmata da Michela Andreozzi, Che dirige un cast quasi solo femminile. Perché le protagoniste di questa avventura sono, Serena Rossi, Ilenia Pastorelli e Silvia D’Amico. Con un’eccezione… eccezionale: Luca Argentero. La trama di “Brave ragazze” Siamo a Gaeta nel 1981: Anna, Maria, Chicca e Caterina sono quattro donne disoccupate e frustrate nelle loro aspirazioni. Vogliono a tutti ...

