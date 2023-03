Siccità, Coldiretti: “A rischio 1/3 made in Italy a tavola” (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – Sono circa 300mila le imprese agricole che si trovano nelle aree più colpite dall’emergenza Siccità del Centro Nord con la situazione più drammatica che si registra nel bacino della Pianura Padana dove nasce quasi 1/3 dell’agroalimentare made in Italy e la metà dell’allevamento che danno origine alla food valley italiana conosciuta in tutto il mondo. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti in occasione della giornata mondiale dell’acqua del 22 marzo 2023 dopo che la cabina di regia del Governo ha deciso la nomina di un commissario nazionale per affrontare l’emergenza. “E’ importante la nomina del Commissario al quale è necessario conferire poteri straordinari per velocizzare le autorizzazioni burocratiche come fatto, ad esempio, per il caso del Ponte Morandi a Genova, per dare una risposta concreta alla ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – Sono circa 300mila le imprese agricole che si trovano nelle aree più colpite dall’emergenzadel Centro Nord con la situazione più drammatica che si registra nel bacino della Pianura Padana dove nasce quasi 1/3 dell’agroalimentareine la metà dell’allevamento che danno origine alla food valley italiana conosciuta in tutto il mondo. E’ l’allarme lanciato dallain occasione della giornata mondiale dell’acqua del 22 marzo 2023 dopo che la cabina di regia del Governo ha deciso la nomina di un commissario nazionale per affrontare l’emergenza. “E’ importante la nomina del Commissario al quale è necessario conferire poteri straordinari per velocizzare le autorizzazioni burocratiche come fatto, ad esempio, per il caso del Ponte Morandi a Genova, per dare una risposta concreta alla ...

