Roma, infortunio Karsdorp. Condizioni e tempi di recupero (Di mercoledì 22 marzo 2023) Più che pioggia, sul bagnato arriva un acquazzone. A complicare ulteriormente i piani di una Roma falciata dalle squalifiche, arriva infatti la notizia dell’operazione a cui si è dovuto sottoporre Rick Karsdorp... Leggi su europa.today (Di mercoledì 22 marzo 2023) Più che pioggia, sul bagnato arriva un acquazzone. A complicare ulteriormente i piani di unafalciata dalle squalifiche, arriva infatti la notizia dell’operazione a cui si è dovuto sottoporre Rick...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... F1998Chiara : RT @jerryscottismo: Ridotto a imprecare per l’infortunio di Karsdorp, come mi hai devastato Roma mia - pccpla : RT @GoalItalia: Lesione al menisco del ginocchio: la Roma perde Karsdorp fino a fine stagione ???? - finmau1 : @ExiledRomanista Perchè alla Roma è così. Ogni infortunio dura sempre il 40% in più della media. Guarda Gini... - LAROMA24 : ??? 'La questione #ASRoma-classe arbitrale ha portato solo danni' 'L'infortunio di #Karsdorp rappresenta una bella… - LAROMA24 : ??? 'La questione #ASRoma-classe arbitrale ha portato solo danni' 'L'infortunio di #Karsdorp rappresenta una bella… -