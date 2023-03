Resta in cella "Fragolone", la sorella di Messina Denaro che involontariamente l'ha fatto arrestare (Di mercoledì 22 marzo 2023) Resta in carcere Rosalia "Rosetta" Messina Denaro, sorella dell'ex superlatitante accusata di associazione mafiosa. Così ha deciso il tribunale del Riesame al quale la donna aveva avanzato una richiesta di liberazione la... Leggi su europa.today (Di mercoledì 22 marzo 2023)in carcere Rosalia "Rosetta"dell'ex superlatitante accusata di associazione mafiosa. Così ha deciso il tribunale del Riesame al quale la donna aveva avanzato una richiesta di liberazione la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... news_ravenna : Droga dagli Usa, il 27enne resta in cella - infoitinterno : Resta ancora in cella l’indiziato numero uno per l’omicidio di Alice Neri - infoitinterno : Mohamed resta in cella 'Non ha un alibi, Alice uccisa sull'argine forse per un rifiuto' - Giovann072023 : @giuseppelandi Questo è il nostro stato nel loro paese esiste la legge del taglione.A chi ruba viene tagliata la ma… -