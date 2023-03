(Di mercoledì 22 marzo 2023) Secondo il presidente francese, il sistemastico non è più equilibrato e laè "inevitabile". Le parole in un messaggio alla nazione trasmesso in Tv

New York intanto si, con polizia, transenne e telecamere davanti al tribunale di Manhattan e ... scoppia la protesta contro la riforma delle pensioni: cassonetti in fiamme a Parigi salvo...è salvo. Sono mancati 9 voti per far cadere l'esecutivo guidato da Borne e invalididare la riforma. Mélenchon: "Ora serve la sfiducia popolare". ...C'è però una frattura enorme tra chi manifesta e distrugge e chi vive la sua quotidianità a Parigi nonostante le proteste anti -. Due mondi distinti, paralleli, che non si incontrano: è il ...

Macron blinda la riforma sulle pensioni. Ma la Francia è contro di lui ilGiornale.it

Il presidente Emmanuel Macron ha deciso di "blindare" la riforma che innalza gradualmente l’età di uscita dal lavoro a 64 anni. Fino ad oggi si andava in pensione a 62 anni e una riforma era nell'aria ...Non passano le mozioni di sfiducia al governo Borne, aiutato da una parte dei Républicains. I centristi del Liot paragonano il presidente a Caligola, Marine ...