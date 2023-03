Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoAndroid : La fotocamera di Samsung Galaxy A34 5G si fa rispettare nei test di DxOMark - CF22092013 : RT @CeotechI: Galaxy A54 batte iPhone SE 2022 nel test fotografico DxOMark #Apple #DXOMARK #Foto #Fotocamera #Fotografia #GalaxyA54 #iPhone… - CeotechI : RT @CeotechI: Galaxy A54 batte iPhone SE 2022 nel test fotografico DxOMark #Apple #DXOMARK #Foto #Fotocamera #Fotografia #GalaxyA54 #iPhone… - CeotechI : Galaxy A54 batte iPhone SE 2022 nel test fotografico DxOMark #Apple #DXOMARK #Foto #Fotocamera #Fotografia… - offerte64 : Samsung Galaxy S23 Ultra, Caricatore incluso, Smartphone Android, Display 6.8'' Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP… -

... il team francese che ha valutato con un punteggio relativamente basso il nuovo medio - gamma per eccellenza di casa. Ora lo stesso accade, in maniera meno negativa , per il fratello piccolo ...Se siete tra i fortunati possessori di unGalaxy dotato di IA al servizio della, proprio come il Galaxy S23 Ultra , vi basterà aprire l'app Camera e premere l'icona a forma di ......più interna della foto con i dettagli dellateleobiettivo con uno zoom di 5x'. Le indiscrezioni indicano che i Pixel 8 e Pixel 8 Pro saranno dotati di nuovi sensori di immagine. La ...

La fotocamera di Samsung Galaxy A34 5G si fa rispettare nei test di DxOMark TuttoAndroid.net

Questa è la recensione del Samsung Galaxy S23 Ultra, il nuovo flagship dell'azienda coreana che come di consueto ambisce ad essere il punto di riferimento per i top di gamma Android.DxOMark ha studiato con attenzione le potenzialità delle fotocamere a bordo di Samsung Galaxy A54 5G, storcendo il naso in più occasioni.