Italia-Inghilterra, qualificazioni Europei 2024 in diretta TV e streaming (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il campionato di Serie A è andato per qualche giorno in pausa per lasciare spazio agli impegni con le Nazionali. L’Italia del CT Roberto Mancini è pronta a scendere in campo per iniziare il percorso di qualificazione ai prossimi Europei 2024, che si disputeranno in Germania. Gli azzurri debuttano contro l’Inghilterra di Southgate (che proprio ai trascorsi Europei 2020 sconfissero in finale a Wembley ai calci di rigore) domani 23 marzo allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli con fischio d’inizio previsto alle ore 20.45. Ricordiamo che la Nazionale Italiana e quella britannica fanno parte del Gruppo C del raggruppamento insieme a Malta, Macedonia e Ucraina. L’Italia, dopo quella straordinaria vittoria degli ultimi Europei 2020, ha incassato solo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il campionato di Serie A è andato per qualche giorno in pausa per lasciare spazio agli impegni con le Nazionali. L’del CT Roberto Mancini è pronta a scendere in campo per iniziare il percorso di qualificazione ai prossimi, che si disputeranno in Germania. Gli azzurri debuttano contro l’di Southgate (che proprio ai trascorsi2020 sconfissero in finale a Wembley ai calci di rigore) domani 23 marzo allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli con fischio d’inizio previsto alle ore 20.45. Ricordiamo che la Nazionalena e quella britannica fanno parte del Gruppo C del raggruppamento insieme a Malta, Macedonia e Ucraina. L’, dopo quella straordinaria vittoria degli ultimi2020, ha incassato solo ...

