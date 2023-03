Il processo alla Juventus si tinge di giallo. Il pm Santoriello, finito nel mirino delle polemiche per essersi dichiarato tifoso del Napoli, ha deciso che non rappresenterà l’accusa nell’udienza davanti al gup (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il processo alla Juventus non è ancora iniziato ma c’è già una svolta. Il magistrato Ciro Santoriello non parteciperà lunedì all’udienza preliminare del processo nato dall’inchiesta sui bilanci della Juventus 2018-2021. Il pubblico ministero ha già comunicato la sua decisione al procuratore capo di Torino, Anna Maria Loreto. Per effetto di questa decisione lunedì a rappresentare l’accusa davanti al giudice per l’udienza preliminare di Torino, Marco Picco, saranno gli altri due magistrati del pool che hanno portato avanti l’inchiesta sul club bianconero, ossia il pubblico ministero Mario Bendoni e il procuratore aggiunto Marco Gianoglio. Il passo indietro di Santoriello nel processo alla ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ilnon è ancora iniziato ma c’è già una svolta. Il magistrato Cironon parteciperà lunedì all’udienza preliminare delnato dall’inchiesta sui bilanci della2018-2021. Il pubblico ministero ha già comunicato la sua decisione al procuratore capo di Torino, Anna Maria Loreto. Per effetto di questa decisione lunedì a rappresentareal giudice per l’udienza preliminare di Torino, Marco Picco, saranno gli altri due magistrati del pool che hanno portato avanti l’inchiesta sul club bianconero, ossia il pubblico ministero Mario Bendoni e il procuratore aggiunto Marco Gianoglio. Il passo indietro dinel...

