Honved Budapest-Pisa oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Torneo di Viareggio 2023

(Di mercoledì 22 marzo 2023)sarà visibilein tv? Ecco le informazioni sudel match valido per la seconda giornata deldi. Continua la competizione più prestigiosa per le squadre giovanili e, in questo secondo round, si sfideranno gli ungheresi dell’contro i toscani del. Il palcoscenico sarà quello dello Stadio “Rossetti” di Cecina (LI). Chi vincerà? Appuntamento alle ore 15:00 di mercoledì 22 marzo.tv enon disponibile,scritta in tempo reale su Sportface.it. LA...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : [FINALE] - ViareggioCup, SPAL-Honved Budapest 1-1 - infoitsport : LIVE - SPAL-HONVED BUDAPEST 1-1, Torneo di Viareggio 2023 (DIRETTA) - infoitsport : Viareggio Cup 2023 / SPAL-Honved Budapest 1-1 (Carrozzo) -

Nel Girone D la giornata inaugurale è stata una giornata di pareggi. Al pari fra Spal edè seguito il pareggio fra Kallon e Pisa con i nerazzurri che hanno condotto e chiuso il primo tempo sulla duplice distanza. Poi, l'avvio del secondo tempo ha portato al definitivo pari ...Un pari che lascia l'amaro in bocca per la Spal che si è fatta recuperare nel finale dagli ungheresi dell'che racimolano un punto prezioso. Nel Girone D, la partita dai ragazzi di Grieco è stata governata e controllata, ma non chiusa. Nel finale, infatti, è arrivata la doccia fredda dal ...La diretta live di Spal -, match della prima giornata del gruppo 4 del Torneo di Viareggio 2023 . Comincia la competizione più prestigiosa per le squadre giovanili e, in questo primo round, si sfideranno gli ...

Viareggio Cup 2023 / SPAL-Honved Budapest 1-1 (Carrozzo) – Lo ... LoSpallino.com

LIVE – Sport Recife-Ladegbuwa 1-2, Torneo di Viareggio 2023 (DIRETTA) di Redazione 184 Alle 15:00 di martedì 21 marzo lo Sport Recife ospiterà il Ladegbuwa nel match della prima giornata del Torneo di ...La diretta live della prima giornata del Torneo di Viareggio 2023 per quanto riguarda il gruppo B, che prende il via con i suoi quattro gironi (5-8). Si completa dunque la prima giornata degli otto gi ...