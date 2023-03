Goldman, ora opportunità di acquisto per i bond At1 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Risalgono le quotazioni dei bond At1 (il genere 'azzerato' dalle autorità svizzere nel salvataggio di Credit Suisse) emessi dalle banche europee dopo che Goldman Sachs sottolinea come siano ora una ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023) Risalgono le quotazioni deiAt1 (il genere 'azzerato' dalle autorità svizzere nel salvataggio di Credit Suisse) emessi dalle banche europee dopo cheSachs sottolinea come siano ora una ...

Goldman, ora opportunità di acquisto per i bond At1 Risalgono le quotazioni dei bond At1 (il genere 'azzerato' dalle autorità svizzere nel salvataggio di Credit Suisse) emessi dalle banche europee dopo che Goldman Sachs sottolinea come siano ora una buona opportunità di acquisto. In una nota agli investitori riportata da Bloomberg, gli analisti comunque suggeriscono di "concentrarsi sulle banche più [forti]". Goldman Sachs: domani la Fed farà una pausa, rischio recessione salito al 35% A scriverlo sono gli analisti di Goldman Sachs (NYSE:GS) nel report March FOMC Preview: Pause (Mericle). Lo stress bancario rimane per ora la preoccupazione più importante, che potrebbe portare ad una [pausa della Fed].