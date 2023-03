Brugge-De Panne 2023 ciclismo | il percorso della classica belga

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Archiviata la primamonumentostagione ilinternazionale si sposta a Nord, in Belgio, per iniziare la campagna di avvicinamento al Giro delle Fiandre ed alla Parigi – Roubaix. Mercoledì 22 marzova in scena la prima, la– De, che fino al 2017 era corsa di tre giorni, mentre dal 2018 è diventata una corsa di un giorno dedicata ai velocisti. Ildi 211 chilometri che porta il gruppo daa Deè infatti completamente pianeggiante e non presenta alcuna asperità, per cui con tutta probabilità sarà una volata di gruppo a decidere la corsa. I FAVORITI Dopo il primo tratto in linea è previsto un circuito nei dintorni di De ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Ciclismo #BruggeDePanne | Grande sfida tra i migliori velocisti - sportface2016 : #Ciclismo #BruggeDePanne | Il percorso della classica belga - furlanrodrigo82 : RT @DSportsBR: Chegada Emocionante?? Milano Sanremo 2023 ??Anota na agenda ??22/3 | Qua | 10h ???????Classic Brugge Panne ??23/3 | Qui | 10h… - eder_taffarel : RT @DSportsBR: Chegada Emocionante?? Milano Sanremo 2023 ??Anota na agenda ??22/3 | Qua | 10h ???????Classic Brugge Panne ??23/3 | Qui | 10h… - DSportsBR : Chegada Emocionante?? Milano Sanremo 2023 ??Anota na agenda ??22/3 | Qua | 10h ???????Classic Brugge Panne ??23/3 | Qui… -

Arrivo a braccia alzate per Elisa Balsamo con indosso la maglia iridata. Questa l'immagine finale della Classic- Delo scorso anno. Un'immagine che l'attuale campionessa italiana spera si possa ripetere anche giovedì prossimo, 23 marzo . Un percorso completamente piatto che le si addice e che la ......marzo Milano - Sanremo 19 marzo Per Sempre Alfredo 19 marzo Popolarissima 19 - 26 marzo Tour of Hainan 20 - 26 marzo Volta Catalunya 21 - 25 marzo Settimana Coppi e Bartali 22 marzo- De...... 18/03 Tour of Hainan: dal 19/03 al 26/03 Volta Ciclista a Catalunya: dal 20/03 al 26/03 Settimana Internazionale Coppi e Bartali: dal 21/03 al 25/03 Oxyclean Classic- De: 22/03 E3 Saxo ...

Brugge-De Panne 2023; favoriti, orari e dove vederla Cicloweb.it

Lunedì è il Giro della Catalogna iniziato ed è stato un successo immediato per Jumbo-Visma, visto che Primoz Roglic ha vinto subito la prima tappa. In ...Periodo intensissimo per il ciclismo su strada con il calendario che è ricco di corse. In Belgio ci si prepara alle Classiche del Nord, nel frattempo il primo aperitivo arriva con la Classic Brugge-De ...