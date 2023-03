Uova di Pasqua AIL nelle piazze di Roma e provincia: dove acquistarle (Di martedì 21 marzo 2023) Nel primo week end di primaveratornano le Uova di Pasqua AIL in oltre 150 piazze di Roma e provincia grazie all’opera di 500 volontari. L’importante iniziativa di solidarietà,giunta alla sua 30°edizione, è organizzata dalla sezione AIL Roma nell’ambito della campagna nazionale AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Con una donazione minima di € 12,00 si potrà ricevere un Uovo AIL,al latte o fondente, che racchiude simbolicamente il grande impegno quotidiano dell’Associazione: donare un futuro ai sogni dei pazienti con tumore del sangue. Ha dato il suo speciale sostegno alla campagna Luca Barbarossa, testimonial di AIL Roma, al fianco dell’Associazione e del Prof. Franco Mandelli dai ... Leggi su funweek (Di martedì 21 marzo 2023) Nel primo week end di primaveratornano lediAIL in oltre 150digrazie all’opera di 500 volontari. L’importante iniziativa di solidarietà,giunta alla sua 30°edizione, è organizzata dalla sezione AILnell’ambito della campagna nazionale AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Con una donazione minima di € 12,00 si potrà ricevere un Uovo AIL,al latte o fondente, che racchiude simbolicamente il grande impegno quotidiano dell’Associazione: donare un futuro ai sogni dei pazienti con tumore del sangue. Ha dato il suo speciale sostegno alla campagna Luca Barbarossa, testimonial di AIL, al fianco dell’Associazione e del Prof. Franco Mandelli dai ...

