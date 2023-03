Ue vara il piano da 2 miliardi per munizioni a Kiev.Borrell: "Primo acquisto congiunto europeo" (Di martedì 21 marzo 2023) "Siamo stati veloci, e' una dimostrazione che l'Ucraina puo' contare su di noi". Josep Borrell, alto rappresentante della politica estera (e di difesa) Ue, e' soddisfatto. La sua proposta sul piano ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023) "Siamo stati veloci, e' una dimostrazione che l'Ucraina puo' contare su di noi". Josep, alto rappresentante della politica estera (e di difesa) Ue, e' soddisfatto. La sua proposta sul...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : #Ucraina, l'Unione europea vara il piano da 2 miliardi per fornire munizioni a Kiev - LuigiF97101292 : RT @RaiNews: #Ucraina, l'Unione europea vara il piano da 2 miliardi per fornire munizioni a Kiev - palermomaniait : Armi Ucraina, Ue vara piano da 2 miliardi per fornire munizioni a Kiev - - paciuko : RT @RaiNews: #Ucraina, l'Unione europea vara il piano da 2 miliardi per fornire munizioni a Kiev - RaiNews : #Ucraina, l'Unione europea vara il piano da 2 miliardi per fornire munizioni a Kiev -