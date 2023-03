Ucraina, la strategia Usa sta uccidendo l’Europa: serve subito un’alternativa ai guerrafondai (Di martedì 21 marzo 2023) Biden è riuscito a compiere un discreto miracolo: ha cementato una grande alleanza tra Cina e Russia, alleanza che ha un corrispettivo geopolitico potentissimo, fondato sulla via della Seta e sulla vicinanza tra questa e l’Africa. Questa rappresenta l’altra possibile biforcazione oltre all’Europa. L’incontro tra il Presidente russo e quello cinese in corso a Mosca, che segna il punto più alto delle relazioni tra Cina e Russia nell’età moderna, non sarebbe stato infatti possibile senza la duplice azione della presidenza degli Usa: da un lato l’espansionismo ad Est della Nato che ha spinto la Russia alla guerra in Ucraina, dall’altro – ed è il più importante – le sanzioni economiche, che hanno prodotto un vero e proprio terremoto e ridisegnato gli assetti mondiali. In primo luogo i 300 miliardi di dollari della Banca Centrale russa depositati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Biden è riuscito a compiere un discreto miracolo: ha cementato una grande alleanza tra Cina e Russia, alleanza che ha un corrispettivo geopolitico potentissimo, fondato sulla via della Seta e sulla vicinanza tra questa e l’Africa. Questa rappresenta l’altra possibile biforcazione oltre al. L’incontro tra il Presidente russo e quello cinese in corso a Mosca, che segna il punto più alto delle relazioni tra Cina e Russia nell’età moderna, non sarebbe stato infatti possibile senza la duplice azione della presidenza degli Usa: da un lato l’espansionismo ad Est della Nato che ha spinto la Russia alla guerra in, dall’altro – ed è il più importante – le sanzioni economiche, che hanno prodotto un vero e proprio terremoto e ridisegnato gli assetti mondiali. In primo luogo i 300 miliardi di dollari della Banca Centrale russa depositati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : “Chiediamo uno sforzo diplomatico, la strategia militare ha portato solo all’escalation”. Lo ha detto Giuseppe Cont… - GiovaQuez : Ho qui elaborato in esclusiva per voi la “complessa” strategia di pace in Ucraina in 4 step: non inviare armi, spav… - Aspeniaonline : Tra gli effetti deleteri della guerra in Ucraina c'è anche il ritiro della #Russia dal #NewStart, il trattato di no… - mr_nosnibor : RT @mr_nosnibor: @MarcoFattorini Abbiamo fatto l'unità d'Italia avendo ceduto la Savoia e Nizza (Garibaldi non la prese bene) senza le Vene… - mr_nosnibor : @MarcoFattorini Abbiamo fatto l'unità d'Italia avendo ceduto la Savoia e Nizza (Garibaldi non la prese bene) senza… -