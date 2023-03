Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : #Oscars Il riscatto di #BrendanFraser L'attore vince il premio come miglior attore protagonista per il film “The… - BarbascuraX : Ho appena visto The Whale. Scopro adesso che ci sono state delle critiche sul discorso obesità “affrontata male”. I… - Luca_Scialo81 : The whale: storia di un uomo che ha deciso di spiaggiarsi - mpresimpi : In ritardo ma ho visto The Whale al cinema, penso di aver pianto tutte le lacrime disponibili per oggi - effeo_ : “The Whale” film stupendo, ma mi ha messo addosso una fame…. -

Lo abbiamo appena visto, in questi giorni, con Brendan Fraser , che al di là della sua straordinaria interpretazione inpremiata con l'Oscar, incarna un perfetto esempio di questo ...Silverstone ha partecipato alla festa degli Oscar di Vanity Fair il 12 marzo, così come Fraser, che ha vinto l'Oscar la sera prima per il suo ruolo in '' di Darren Aronofsky. Nel film, ...... in Italia, da I Wonder Pictures , dopo Everything Everywhere All at Once - vincitore di 7 premi Oscar - e- che ha conquistato due Oscar, fra cui quello per il protagonista Brendan Fraser. ...

Mangiare per morire: il film “The whale" e l'argomento obesità ReWriters

Per Luciano Ligabue - 30 anni in un giorno un esordio da oltre 100mila euro. Sale al secondo posto Everything Everywhere All At Once. Già fuori dal podio Shazam! Furia degli dei.