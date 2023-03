The Crown 6, Lady Diana e la scena della morte: spunta la foto choc dell'auto distrutta nel tunnel dell'Alma (Di martedì 21 marzo 2023) La morte di Lady Diana potrebbe essere raccontata nella stagione 6 di The Crown, la serie cult di Netflix che ha raccontato la vita della dinastia reale a partire dagli anni Quaranta. Uno scatto di... Leggi su leggo (Di martedì 21 marzo 2023) Ladipotrebbe essere raccontata nella stagione 6 di The, la serie cult di Netflix che ha raccontato la vitadinastia reale a partire dagli anni Quaranta. Uno scatto di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gyeulstar : @venuslele luna piena di rkomi the beginning of spring degli e'last u e paper crown di Alec Benjamin - orgoglionerd : The Crown 6: ecco la prima immagine di William e Kate - ilgiornale : Dopo le prime immagini di William e Kate all’Università di St. Andrews dal set di “The Crown” 6 arrivano le foto de… - FannyQueeen : Mi ero dimenticata quanto fosse bella la fotografia in The Crown, meravigliosa veramente Poi ora sono pure in Scoz… - Cosmopolitan_IT : Le scene di The Crown 6 sulla morte di lady Diana stanno facendo discutere -