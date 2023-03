Starlink, i satelliti di Elon Musk stanno inquinando lo spazio (Di martedì 21 marzo 2023) Nel mirino l'inquinamento luminoso dato dalla saturazione dell'orbita bassa di satelliti e detriti, raddoppiata da quando Elon Musk ha lanciato i primi apparecchi nel 2019, che compromette la ricerca scientifica Leggi su wired (Di martedì 21 marzo 2023) Nel mirino l'inquinamento luminoso dato dalla saturazione dell'orbita bassa die detriti, raddoppiata da quandoha lanciato i primi apparecchi nel 2019, che compromette la ricerca scientifica

