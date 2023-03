Serie A, nella formazione ideale di Opta ci sono 7 giocatori del Napoli (Di martedì 21 marzo 2023) Il Corriere dello Sport riporta la formazione ideale della Serie A in base all’algoritmo di Opta. L’Index F60, per la precisione, ovvero un indice statistico che raccoglie i parametri individuali e di squadra di un giocatore, ci aggiunge i dati riferiti ai ruoli e l’incidenza nelle prestazioni nell’andamento del match. Nel 4-3-3 ideale, ci sono sette giocatori del Napoli, due della Roma, uno della Lazio ed uno dell’Inter. Il Corriere dello Sport scrive: “L’Index F60 Opta è quell’indice statistico che raccoglie i parametri individuali e pure di squadra d’un giocatore, ci aggiunge – come in un menù per ristoranti stellati – i dati riferiti ai ruoli e ci aggiunge l’incidenza nelle prestazioni nell’andamento del match poi si siede, si serve, perché qui si ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 marzo 2023) Il Corriere dello Sport riporta ladellaA in base all’algoritmo di. L’Index F60, per la precisione, ovvero un indice statistico che raccoglie i parametri individuali e di squadra di un giocatore, ci aggiunge i dati riferiti ai ruoli e l’incidenza nelle prestazioni nell’andamento del match. Nel 4-3-3, cisettedel Napoli, due della Roma, uno della Lazio ed uno dell’Inter. Il Corriere dello Sport scrive: “L’Index F60è quell’indice statistico che raccoglie i parametri individuali e pure di squadra d’un giocatore, ci aggiunge – come in un menù per ristoranti stellati – i dati riferiti ai ruoli e ci aggiunge l’incidenza nelle prestazioni nell’andamento del match poi si siede, si serve, perché qui si ...

