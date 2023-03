Meloni | l' emergenza migranti sta diventando strutturale

Il presidente del Consiglio Giorgia, nel suo intervento al Senato in vista del Consiglio ... 'Flusso di migranti senza precedenti' L'immigrazione 'sta diventando un'strutturale, stiamo ...Siamo di fronte a unache sta diventando strutturale, questa definizione è la più realistica fotografia". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, in vista del Consiglio ...Siamo di fronte a unache sta diventando strutturale, questa definizione è la più realistica fotografia". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, in vista del Consiglio ...

Migranti, l’Ue apre all’Italia. Meloni sente Scholz, oggi l’informativa in Parlamento Il Sole 24 ORE

Siamo di fronte a una emergenza che sta diventando strutturale, questa definizione è la più realistica fotografia». «All'indomani della disgrazia di Cutro - ha detto Meloni - ho scritto al presidente ...La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha reso le comunicazioni al Senato, in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2023. Domani interverrà invece a Montecitorio, alle 9.30. Proprio per pr ...