LIVE Settimana Coppi&Bartali 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Cavagna rimane solo in vetta (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA 2A tappa DELLA VOLTA A CATALUNYA DALLE 14.00 15.26 La EF Education-Easypost si rimette al lavoro per riprendere Cavagna. James Shaw il sacrificato. 15.23 Gli ultimi chilometri sono praticamente pianeggianti, e per un cronoman come lui non sarà difficile sprigionare tutte le sue qualità. 15.20 Ed il francese ha 1’20” di vantaggio a 25 chilometri dal traguardo! La strada ora è per lunghi tratti in discesa, a parte lo strappo di Ca’ Menghi al 10%. 15.17 Finita anche la seconda ascesa, e Teugels perde contatto! rimane solo Cavagna in testa! 15.14 Siamo ora nel tratto di salita vero del Montescudo. Pendenze che salgono progressivamente dal 3 al 9%. 15.12 Il plotone tiene ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA 2ADELLA VOLTA A CATALUNYA DALLE 14.00 15.26 La EF Education-Easypost si rimette al lavoro per riprendere. James Shaw il sacrificato. 15.23 Gli ultimi chilometri sono praticamente pianeggianti, e per un cronoman come lui non sarà difficile sprigionare tutte le sue qualità. 15.20 Ed il francese ha 1’20” di vantaggio a 25 chilometri dal traguardo! La strada ora è per lunghi tratti in discesa, a parte lo strappo di Ca’ Menghi al 10%. 15.17 Finita anche la seconda ascesa, e Teugels perde contatto!in testa! 15.14 Siamo ora nel tratto di salita vero del Montescudo. Pendenze che salgono progressivamente dal 3 al 9%. 15.12 Il plotone tiene ...

