Kvaratskhelia, dalla Premier League pronto l’assalto: la volontà di De Laurentiis (Di martedì 21 marzo 2023) In questo Napoli formato europeo, tutti i giocatori stanno diventando il desiderio di moltissime squadre. Uno dei giocatori più ambiti sarà sicuramente Khvicha Kvaratskhelia. Il calciatore georgiano dopo le sirene di Manchester City e Real Madrid ha un altra possibile pretendente e risponde al nome del Newcastle United. Khvicha Kvaratskhelia of SSC Napoli looks dejected at the end of the Serie A football match between SSC Napoli and SS Lazio at Diego Armando Maradona stadium in Napoli Italy, March 03rd, 2023. Photo Cesare Purini / Insidefoto cesarexpuriniLa condizione del Newcastle Gli inglesi sono una delle squadre sorpresa di questa stagione, i Magpies corrono verso il sogno Champions League. Infatti il possibile assalto al talento georgiano dipenderà soprattutto da questo traguardo. Secondo “Football Insiders” gli inglesi sono ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 marzo 2023) In questo Napoli formato europeo, tutti i giocatori stanno diventando il desiderio di moltissime squadre. Uno dei giocatori più ambiti sarà sicuramente Khvicha. Il calciatore georgiano dopo le sirene di Manchester City e Real Madrid ha un altra possibile pretendente e risponde al nome del Newcastle United. Khvichaof SSC Napoli looks dejected at the end of the Serie A football match between SSC Napoli and SS Lazio at Diego Armando Maradona stadium in Napoli Italy, March 03rd, 2023. Photo Cesare Purini / Insidefoto cesarexpuriniLa condizione del Newcastle Gli inglesi sono una delle squadre sorpresa di questa stagione, i Magpies corrono verso il sogno Champions. Infatti il possibile assalto al talento georgiano dipenderà soprattutto da questo traguardo. Secondo “Football Insiders” gli inglesi sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ohmyramsey : @brownburger io esco fuori dalla grazia di cristo quando mi dicono “no ma non ci riesco è troppo difficile” mio fra… - softJumped : Dalla 32esima in poi è successo un casino, o Kvaratskhelia e Osimhen hanno preso il colera o Putin infastidito da C… - Kvarador : RT @Kvarador: #Khvicha #Kvaratskhelia come si può non notare un giocatore simile già dalla gioventù..!!! Adesso c’è lo abbiamo noi. #Napoli… - IarajuliRamaz : RT @Kvarador: #Khvicha #Kvaratskhelia come si può non notare un giocatore simile già dalla gioventù..!!! Adesso c’è lo abbiamo noi. #Napoli… -