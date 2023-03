Indian Wells 2023, Alcaraz da nuovo campione: “Settimana perfetta” (Di martedì 21 marzo 2023) Carlos Alcaraz è il nuovo campione di Indian Wells 2023. Lo spagnolo ha regolato in finale il russo Medvedev, conquistando non solo punti preziosi per la stagione, ma anche il numero uno nel ranking ATP oggi. Queste le sue parole al termine della finale vinta: “Cerco di sembrare sciolto e rilassato ma onestamente ero nervoso. ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 marzo 2023) Carlosè ildi. Lo spagnolo ha regolato in finale il russo Medvedev, conquistando non solo punti preziosi per la stagione, ma anche il numero uno nel ranking ATP oggi. Queste le sue parole al termine della finale vinta: “Cerco di sembrare sciolto e rilassato ma onestamente ero nervoso. ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SuperTennisTv : ?? @carlosalcaraz re di Indian Wells! ?? 3° Masters 1000: #Alcaraz e Nadal sono gli unici ad aver vinto almeno tre 1… - Eurosport_IT : ALCARAZ TRIONFA AD INDIAN WELLS ???? Lo spagnolo domina in due set Medvedev e porta a casa il terzo Masters1000 dell… - gippu1 : Un grande Jannik #Sinner porta l'Italia per la prima volta alle semifinali di Indian Wells! E vince con Taylor Frit… - LucaRome2 : @truefaith19 numero 1 più fittizio della storia del tennis. P.S. Dimenticavo: anche quest’anno gli hanno negato i d… - von_bis_marck : RT @Leonard40959202: Giovane fan ha un cartello per Carlos Alcaraz - Indian Wells ??getty -