Maltempo - Roma colpita da una forte grandinata | strade imbiancat - il video è incredibile

(Di giovedì 2 maggio 2024) Una violentasi è abbattuta sulla capitale nella serata di giovedì 2 maggio, lasciando un’impronta sorprendente in unatipicamente primaverile. Chicchi di grandine grandi e spessi hanno inondato le, provocando una reazione immediata da parte dei cittadini sui social media. “È assurdo, sembra dicembre”, si legge in un commento apparso in rete. “Spero che non ci siano danni a persone o cose. Qui a casa, questi enormi chicchi di grandine si sono abbattuti sulle finestre, temevo che potessero romperle” è il contenuto di un altro messaggio. E ancora: “La grandine sembra palline da tennis, mai vista così grande”. Na bellaa #vogliamo farcela mancare??#tiburtina ##meteolazio ...

