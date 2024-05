G7 Clima - stop al carbone entro il 2035

(Di giovedì 2 maggio 2024) I ministri dell’Ambiente del G7 – i sette maggiori paesi industrializzati del mondo – hanno siglato a Torino un accordo sul miglioramento del, per terminare la produzione e l’utilizzo delil. E l’Italia ora si dice pronta a fare da apripista “nel brevissimo periodo”. Il vertice si è svolto dal 28 al 30 aprile alla Reggia di Venaria sotto la presidenza italiana del Gruppo dei Sette. Esulta il ministro italiano dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, e più ancora quello inglese per il Nucleare, Andrew Bowie, il quale ha parlato di “accordo storico“. “È un accordo storico che non siamo riusciti a raggiungere alla Cop 28” di Dubai, ha detto Bowie. “Il fatto è che i paesi del G7 (Usa, Gran Bretagna, Canada, Germania, Francia, Italia e Giappone, ndr.), seduti ad un tavolo, hanno dato un segnale al ...

