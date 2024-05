Single e Felice? Guida al Regalo di Nozze

first appeared on MoltoUomo.it.

(Di giovedì 2 maggio 2024) Sei une sei stato invitato al matrimonio di un caro amico? Non c’è bisogno di entrare in panico per ildi! Sì, è vero. Di solito ci confrontiamo con il partner per l’acquisto delgiusto ai futuri sposi, ma anche dapossiamo cavarcela egregiamante. Ecco unavivace ...

The Rock fa un regalo pazzesco a un addetto alle pulizie: “È tuo, assieme a 100mila dollari” - The Rock, nome d'arte nel wrestling e nel cinema di Dwayne Johnson, è noto per i suoi atti di grande generosità: in passato ha regalato anche case a persone in difficoltà, e pure stavolta il cuore gli ... Continua a leggere>>

Serena Autieri sui flirt prima di sposarsi: "Mi divertivo". Poi rivela il regalo di matrimonio di Pippo Baudo - Serena Autieri è sposata dal 2010 con Enrico Griselli, manager e produttore teatrale. La loro è una storia d'amore vissuta lontana dai riflettori, su di loro si sa lo stretto necessario. E anche le ... Continua a leggere>>