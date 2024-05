Ecco il nuovo polo della chimica | Dimezzare l’uso di acqua dal Po

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ferrara, 2 maggio 2024 – Il futuroin Italia passa da Ferrara. Da oggi, ancora di più. Sì, perché quello sottoscritto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e da altri sedici attori istituzionali, produttivi e sindacali, rappresenta "un modello di buon governo del sistema italiano. Un veicolo di competitività per un settore strategico, quello, che non appartiene al passato ma guarda al futuro". È proprio il titolare del dicastero a scandire queste parole, come a suggellare un passo avanti importante non solo per Ferrara. Tant’è che, nel suo intervento, Urso fa un excursus su tutti i settori strategici del Paese – dalla siderurgia passando per la manifattura più in generale – indicando il protocollo firmato al Petrolchimico di Ferrara come un "punto di riferimento anche ...