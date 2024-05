Giro d’Italia 2024 - presentate le 22 squadre a Torino Pogacar | Obiettivo Maglia Rosa; Tiberi | Sto in buona condizione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 2 maggio 2024) Sotto una pioggia battente, serata di gala a Castello del Valentino diper la presentazione delle 22dell’edizionedel, che prenderà il via sabato 4 maggio da Venaria Reale. 3.400,8 chilometri in totale da coprire per i corridori, dovendo fare i conti con 44.650 metri di dislivello. Ci si confronterà nelle canoniche 21 tappe, con ultima frazione a Roma. Un percorso, come da tradizione, molto variegato sulle strade della Corsa, con stage che offrono spunti interessanti a seconda delle difficoltà. Già nella prima tappa, la Venaria Reale-(143 km), il plotone dovrà fare i conti con il Colle della Maddalena (6,4 km al 7,4%, max. 12%) a 20 km dell’arrivo, prima della picchiata sul capoluogo piemontese. Nel giorno successivo, la ...