Just 2 Be - il nuovo singolo della cantautrice Veronica Surrentino

(Di giovedì 2 maggio 2024) ROMA – Da giovedì 9 maggio sarà in radio e in digitale . Il brano, scritto dalla stessa artista, segna il ritorno alla lingua inglese e alle atmosfere soul/blues, già sperimentate nel suo primo inedito “Broken Silence”. La scelta “inusuale” non è dettata da nessuno “snobismo” per il pop, ma da una semplice e personalissima inclinazione creativa. Infatti, il genere musicale scelto è tra quelli da sempre coltivati da, sia come appassionata ascoltatrice, sia come cantante durante la sua lunga attività live. Il brano è una ballad romantica, arrangiata con raffinatezza ed eleganza da Aldo Martino, Gianfranco Bonavolontà e Alessandro Bastianelli, e arricchita dal magico sax di Gabriele Pistilli. L’uscita di “2 Be” sarò accompagnata da un video, in uscita sempre il 9 maggio, in cuisi trova immersa in un magnifico ...