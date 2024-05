MX2 - GP Portogallo 2024 | Adamo a caccia di certezze in terra lusitana L’italiano punta al podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 2 maggio 2024) Sarà laa rilanciare definitivamente il Campionato di Andrea? Scalda i motori il pilota italiano, pronto ad essere uno dei protagonisti del GP del, quinto apmento del Mondialedi MX2, in scena questo weekend sul tracciato di Agueda. Dopo la parentesi non eccessivamente incisiva delle gare svolte in Italia, rispettivamente in Sardegna e in Trentino, il nativo di Calatafimi cercherà risposte più concrete in un fine settimana in cui sarà importante non perdere la scia dai primi della classe. Ricordiamo infatti che, attualmente, in testa alla classifica generale svetta Kay de Wolf, leader con 213 punti precedendo Laengenfelder (187), Benistant (148) e Coenen (147).è invece quinto, con grandi chance di risalita. Motocross, ...