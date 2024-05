Basket femminile - Battipaglia vince gara-2 del playout contro Faenza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 2 maggio 2024) Sarà decisiva-3 nella sfida del primo turno deitra. La O.ME.P.S. mantiene il fattore campo nella serie,ndo davanti ai propri tifosi per 69-56la E-Work. Un match che ha visto le pugliesi allungare in maniera decisiva nel terzo quarto, conservando poi il vantaggio negli ultimi dieci minuti. Ottima partita in casaper Ciera Johnson, che è la miglior marcatrice con 16 punti. Fondamentali anche i 15 punti di Giovanna Elena Smorto e poi la doppia doppia di Tetiana Yurkevichus, che ha concluso con 10 punti e 12 rimbalzi. Anon è bastata una super Liz Dixon, che ha messo a referto 24 punti e 11 rimbalzi e anche una Marzia Tagliamento da 10 punti e 8 rimbalzi. Dopo una buona partenza delle ...