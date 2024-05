A Roma fa festa il Bayern | i tedeschi vincono 2-0 e vedono già la finale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 2 maggio 2024) Una serata amarissima, quella vissuta dal popolo giallorosso, accorso in massa allo stadio Olimpico per dare il proprio supporto alladi Daniele De Rossi. Contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, fresco campione di Germania, il sogno è però durato poco, troppo poco: il tempo di qualche fiammata iniziale, culminata nella traversa centrata da Lukaku, poi sono stati ia prendere il controllo della partita lasciando le briciole ai rivali. Il risultatodice 2-0 per gli ospiti, che hanno dato la sensazione di una netta superiorità: vero che la qualificazione non è ancora chiusa, visto il ritorno in programma in Germania, ma la sensazione è che per riuscire a passare il turno ora allaserva più di un miracolo. Accolta dal boato dei tifosi, in un stadio stracolmo, laha ...