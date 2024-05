Stellar Blade continuerà come decideranno i giocatori

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 2 maggio 2024) (Adnkronos) – Non tutti avevano visto arrivare il ciclone, ma nessuno è potuto restare indifferente al fascino della protagonista Eve una volta che le sue gesta hanno preso forma in un eccellente gioco d'azione su PlayStation 5. Gli sviluppatori sudcoreani di Shift Up, dopo più di dieci anni di esperienza nel settore dei L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3 Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e Switch Tifa censurata in Final Fantasy VII Rebirth e Remake, fan in rivolta Paramount+ mette le Tartarughe Ninja sulla maglia dell’Inter Windows 11 aggiornamento Moment 5, tutte le nuove funzioni