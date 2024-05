La Sampdoria omaggia Sven-Goran Eriksson | per i blucerchiati è sempre un piacere

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il mondo del calcio continua adre, ex allenatore in lotta contro una brutta malattia. Lo svedese sarà ospite dellaal Luigi Ferraris. Il 76enne soffre di cancro in stadio avanzato e ha accettato l’invito del club blucerchiato che ha allenato per cinque stagioni dal 1992 al 1997 conquistando una Coppa Italia e un terzo posto in campionato. “Sì, ci sarò, per laun” è stata la risposta dell’allenatore. Consaranno presenti, nel giorno della sfida trae Reggiana, in programma domenica 5 maggio al Ferraris, anche molti ex calciatori. Il messaggio della“Un appuntamento speciale per un uomo speciale. Un appuntamento ...