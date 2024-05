F1 - Alonso | Newey è il miglior - ho sempre desiderato lavorare con lui almeno una volta nella vita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 2 maggio 2024) “Hocon luiuna. Lo rispetto molto, lo considero ile, forse, che ci sia mai stato in Formula 1. Una leggenda di questo sport. Ho avuto la fortuna di incontrarlo nel paddock come rivale, mi sento fortunato. Hogareggiato contro le loro macchine. Avrò nel mio garage l’Aston Martin Valkyrie (progettata da) e sarà un piccolo regalo che mi farò, avere una macchina di Adrian”. Fernandocon parole al miele nei confronti di Adrianalla vigilia del fine settimana in quel di Miami e nel bel mezzo dei rumors di mercato dopo che l’ingegnere britannico ha lasciato Red Bull. Ma il pilota ...