Giornata delle foreste | nel brindisino intervento per salvare cento ulivi monumentali dalla xylella Innesto

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: È scattato il maxi intervento di salvataggio degli ulivi secolari attaccati dal batterio della xylella con l'innesto delle prime 100 piante nell'area infetta a Brindisi, dove la Piana degli ulivi monumentali ha già perso 1/3 delle piante di inestimabile. L'operazione di rinascita è partita a Carovigno nel primo giorno di primavera, nel decennale dell'arrivo del batterio killer in Italia, grazie a un progetto promosso da IKEA Italia con Unaprol, Coldiretti, AzzeroCO2 nell'ambito della Campagna nazionale Mosaico Verde e a cui hanno partecipato Cnr e Legambiente Puglia. Un impegno concreto che cade nella Giornata internazionale delle foreste istituita ...

