Fagioli è un giocatore per palati fini

(Di martedì 21 marzo 2023) La grande prestazione di domenica contro l’Inter è stata per Nicolòquella che viene deta la chiusura di un cerchio. Sempre contro l’Inter, nella partita d’andata giocata pochi giorni prima della pausa per i Mondiali, era arrivato il gol che aveva chiuso la partita, il suo secondo in Serie A dopo quello segnato una settimana prima a Lecce. Al Via del Mareaveva messo in scena un teatro della nostalgia per i tifosi della Juventus. Aveva ricevuto dentro l’area giallorossa spalle alla porta, fermando il pallone con il sinistro. Poi si era girato su sé stesso, si era aggiustato il pallone con l’esterno destro e aveva disegnato in aria un arco che avevato la sua corsa sul palo alla sinistra di Falcone, che lo aveva osservato in cielo come una stella cadente.aveva segnato ...

... cioè un centrocampista che manca come l'aria all'Inter. I pochi punti fermi come Barella, Lautaro e ... A inizio anno Fagioli e Miretti partivano come settima e sesta scelta, eppure la Juve la rimonta l'ha ... Giovane, cresciuto con la maglia bianconera addosso e oggi decisivo per la prima squadra. Nicolò Fagioli rappresenta il prototipo del giocatore perfetto per la Juventus, un progetto che dalle parti della Continassa stanno provando a ripetere anche con altri talenti. Un'intuizione avuta, in ... Poi su Miretti e Fagioli ha aggiunto: 'Non è facile gestire tutte le cose in una grande squadra come ... Tra le altre cose il centrocampista della Juventus ha affrontato il discorso della Nazionale, tra ...

FAGIOLI ORMAI UNA CERTEZZA Tutto Juve

