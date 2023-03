Claudio Santamaria si esprime sulla genitorialità

Leggi su it.newsner

(Di martedì 21 marzo 2023)da anni ci meraviglia con il suo innato talento da attore versatile e che trasmette tutto quello che recita. Grazie a bellissimi ruoli che sono entrati nei nostri cuori, come nell’ Ultimo bacio, Gli anni più belli e Lo chiamavano Jeeg Robot,ha saputo interpretare una varietà diversa di esseri umani. Di recente,è apparso nel film Educazione Fisica di Stefano Cipani, ruolo dove la figura del genitore fa da protagonista. In seguito, l’attore ha infatti espresso le sue idee, chiarissime, su come si dovrebbe far da genitori e sull’educazione dei figli.alla 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2019. Tutto il mio folle amore photocall. Venezia (Italia), 6 settembre 2019/ Shutterstock.LEGGI DI PIÙ: ...