Chiedi chi era Pietro Mennea (Di martedì 21 marzo 2023) Pietro Mennea da Barletta era un uomo speciale. Sono passati 10 anni esatti dalla sua morte, il primo giorno di primavera del 2013, ma resta un mito per noi. Mennea è sempre andato di corsa, non solo in pista. E nella sua esistenza non si è mai fermato, i traguardi che raggiungeva erano solo tappe intermedie di un percorso di crescita. Cinque Olimpiadi consecutive (un oro e due bronzi), quattro lauree (Giurisprudenza, Scienze politiche, Lettere e Scienze motorie), un record del mondo durato 17 anni, un’esperienza in politica e una nel calcio, 23 libri scritti o compartecipati sono solo una piccola parte di ciò che Pietro Mennea ha fatto nei suoi sessant’anni su questa Terra. Mentre gli altri giocavano a pallone Pietro era un bambino come tanti, o forse no. Mentre gli altri giocavano a ... Leggi su gqitalia (Di martedì 21 marzo 2023)da Barletta era un uomo speciale. Sono passati 10 anni esatti dalla sua morte, il primo giorno di primavera del 2013, ma resta un mito per noi.è sempre andato di corsa, non solo in pista. E nella sua esistenza non si è mai fermato, i traguardi che raggiungeva erano solo tappe intermedie di un percorso di crescita. Cinque Olimpiadi consecutive (un oro e due bronzi), quattro lauree (Giurisprudenza, Scienze politiche, Lettere e Scienze motorie), un record del mondo durato 17 anni, un’esperienza in politica e una nel calcio, 23 libri scritti o compartecipati sono solo una piccola parte di ciò cheha fatto nei suoi sessant’anni su questa Terra. Mentre gli altri giocavano a palloneera un bambino come tanti, o forse no. Mentre gli altri giocavano a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... theoslotus : io non capisco quando chiedi a una persona chi è il tuo ult e parte con l’elenco di 38201 persone?!?!?! il mio ult… - tramontirosa : @spaechless Mi crepa sta cosa che è solo del 2019 il tweet ma zero tipo quando vedi i post del 2012 su Facebook e t… - mart120600217 : @Ale67174275 Si sapeva da ottobre chi sarebbe arrivato in finale…chiedi a tua sorella,i nomi li avevamo già?????tutt… - Annamar62175690 : @GrandeFratello Nn mi è piaciuto Luca purtroppo quando ha sottolineato che la casa gli chiedi spiegazioni e nn appr… - MasucciRoberta : @theblondes4 Perché non chiedi a Donnamaria cosa ne pensa??? Chi caxxo sei tu?!? Edo ha detto di votare Antonella!!!?? -