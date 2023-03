Bruxelles pronta a salvare gli efuels nella direttiva sulle emissioni zero delle auto (Di martedì 21 marzo 2023) La Commissione europea sarebbe pronta a consentire la vendita di auto nuove con motori a combustione interna che funzionino solo con carburanti neutri per il clima, quindi i biocarburanti o gli efuels. In questo modo Bruxelles punta a risolvere il... Leggi su europa.today (Di martedì 21 marzo 2023) La Commissione europea sarebbea consentire la vendita dinuove con motori a combustione interna che funzionino solo con carburanti neutri per il clima, quindi i biocarburanti o gli. In questo modopunta a risolvere il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vitiello84Tony : RT @CollotMarta: Difficile crederlo, il suo stesso governo ha tagliato gli obblighi per la valutazione di impatto ambientale quando di mezz… - NonMiAvreteMai5 : RT @CollotMarta: Difficile crederlo, il suo stesso governo ha tagliato gli obblighi per la valutazione di impatto ambientale quando di mezz… - dvaldi1 : RT @CollotMarta: Difficile crederlo, il suo stesso governo ha tagliato gli obblighi per la valutazione di impatto ambientale quando di mezz… - CollotMarta : Difficile crederlo, il suo stesso governo ha tagliato gli obblighi per la valutazione di impatto ambientale quando… - EmilioBerettaF1 : “Italia inaffidabile”, sui migranti l’Ue non crede a Meloni -