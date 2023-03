Atletica: 10 anni dalla scomparsa di Mennea, un museo per ricordarlo (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. - (Adnkronos) - Lo sparo dello starter alle 10.01 in punto, la pistola di Mario Biagini che si solleva verso il cielo, i blocchi appoggiati sulla corsia, che sì, adesso è vuota, ma sembra di vederlo lì, Pietro, e quanto son lunghi dieci anni senza Mennea. Scolpito nel marmo, impresso nel cuore di tutti, il mito dello sport italiano è stato celebrato stamattina a Roma, nello stadio dei Marmi che si onora del suo nome e che dalla primavera del 2024 accoglierà il museo dedicato alle imprese della Freccia del Sud. È l'annuncio arrivato oggi nel corso della cerimonia “Pietro Mennea, l'Uomo e il Campione” a dieci anni esatti dalla scomparsa del campione olimpico di Mosca. “Non dovrà essere celebrativo ma formativo”, le parole della moglie di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. - (Adnkronos) - Lo sparo dello starter alle 10.01 in punto, la pistola di Mario Biagini che si solleva verso il cielo, i blocchi appoggiati sulla corsia, che sì, adesso è vuota, ma sembra di vederlo lì, Pietro, e quanto son lunghi diecisenza. Scolpito nel marmo, impresso nel cuore di tutti, il mito dello sport italiano è stato celebrato stamattina a Roma, nello stadio dei Marmi che si onora del suo nome e cheprimavera del 2024 accoglierà ildedicato alle imprese della Freccia del Sud. È l'annuncio arrivato oggi nel corso della cerimonia “Pietro, l'Uomo e il Campione” a dieciesattidel campione olimpico di Mosca. “Non dovrà essere celebrativo ma formativo”, le parole della moglie di ...

