Alleanza Verdi Sinistra, al via le assemblee pubbliche per le comunali del 2024 (Di martedì 21 marzo 2023) Bergamo. Questa sera (martedì 21 marzo) ha inizio il ciclo di assemblee aperte organizzato da Alleanza Verdi Sinistra in vista del 2024. La mission è aggregare, coinvolgere la cittadinanza nel disegnare una città sempre più a misura di chi la abita. “Abbiamo organizzato le assemblee aperte perché si avverte il bisogno di uno spazio politico di confronto – racconta Oriana Ruzzini -, consigliera comunale -. C’è un anno davanti a noi in cui possiamo fare emergere le criticità ma anche le proposte per proseguire il buon lavoro dell’amministrazione, colmando le lacune oggettive. Si pensi alle misure di viabilità, alla mobilità: le persone che vivono in città non ne possono più di vivere assediate costantemente dallo smog causato dalle auto in coda, dalla via Zanica al centro cittadino. C’è ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 marzo 2023) Bergamo. Questa sera (martedì 21 marzo) ha inizio il ciclo diaperte organizzato dain vista del. La mission è aggregare, coinvolgere la cittadinanza nel disegnare una città sempre più a misura di chi la abita. “Abbiamo organizzato leaperte perché si avverte il bisogno di uno spazio politico di confronto – racconta Oriana Ruzzini -, consigliera comunale -. C’è un anno davanti a noi in cui possiamo fare emergere le criticità ma anche le proposte per proseguire il buon lavoro dell’amministrazione, colmando le lacune oggettive. Si pensi alle misure di viabilità, alla mobilità: le persone che vivono in città non ne possono più di vivere assediate costantemente dallo smog causato dalle auto in coda, dalla via Zanica al centro cittadino. C’è ...

