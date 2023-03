Una massa di lavoratori dello spettacolo vive nel precariato totale | servono diritti | non solo bonus

(Di lunedì 20 marzo 2023) Provate a immaginare. A immaginare di accendere la radio per cercare la vostra musica preferita e trovarei successi commerciali. Gli spettacoli teatrali sono scomparsi insieme a quelli di danza e al cinema vengono proiettatifilm che staccano biglietti. E adesso chiedetevi: che società sarebbe? Su quali valori si fonderebbe? Quali capacità critiche e di osservazioni sul mondo saremmo in grado di formulare? Non saremmo forse impoveriti nella nostre emozioni, nella nostra capacità di interpretare il mondo e la vita? Sarebbe oggettivamente un impoverimento culturale destinato a farci arretrare in una qualità della vita più conforme, debole, triste. In una parola peggiore, manipolabile, meno libera. Questa visione del mondo, che oggi verrebbe definita “distopica”, è un rischio possibile dovuto a quanti sostengono che la cultura è un bene ...

La risposta è che oggi pare che in Italia non sia quantificabile. Esiste una massa di lavoratori dello spettacolo che vivono nel precariato totale, che non sono in grado di costruirsi una posizione ...Miliardi di dollari di investimenti per la realtà virtuale, ma una manciata di giocatori in tutto il mondo. Eppure, c'è chi insiste: 'Fra 5-6 anni sarà come le console'.