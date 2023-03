Un grande schermo esterno per il Samsung Galaxy Z Flip 5 (Di lunedì 20 marzo 2023) Mancano meno di sei mesi alla presentazione ufficiale dei dispositivi della serie Samsung Galaxy Z Flip 5. Come riportato da “SamMobile“, la società asiatica dovrebbe annunciare i prossimi pieghevoli ad agosto o settembre di quest’anno, ma le loro caratteristiche ed i tratti del design sono già stati rivelati. Una nuova fuga di notizie rivela ulteriori informazioni sul Samsung Galaxy Z Flip 5, che secondo quanto riferito avrà un enorme display esterno. Secondo il tipster SuperRoader, il display della cover del device potrebbe essere diviso in due parti. Un display più piccolo può essere notato accanto alla sua configurazione a doppia fotocamera, che mostra l’orologio, il livello di carica della batteria e gli Emoji AR. Un display molto più grande ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 marzo 2023) Mancano meno di sei mesi alla presentazione ufficiale dei dispositivi della serie5. Come riportato da “SamMobile“, la società asiatica dovrebbe annunciare i prossimi pieghevoli ad agosto o settembre di quest’anno, ma le loro caratteristiche ed i tratti del design sono già stati rivelati. Una nuova fuga di notizie rivela ulteriori informazioni sul5, che secondo quanto riferito avrà un enorme display. Secondo il tipster SuperRoader, il display della cover del device potrebbe essere diviso in due parti. Un display più piccolo può essere notato accanto alla sua configurazione a doppia fotocamera, che mostra l’orologio, il livello di carica della batteria e gli Emoji AR. Un display molto più...

